Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Машина сбила подростка на «зебре» в Экибастузе

    1 Ноября 2021, 20:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 14-летнего пешехода вечером сбил 23-летний водитель на автомобиле «ВАЗ». Потерпевший попал в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «31 октября, около 18.30, по улице Жусупа в городе Экибастузе 23-летний водитель автомашины «ВАЗ 21104» совершил наезд на пешехода 2007 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

    Там добавили, что из-за столкновения пешеход с травмами госпитализирован.

    «Автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка», - уточнили в ДП.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи