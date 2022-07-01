Машина с незаконными мигрантами попала в аварию в штате Техас – есть жертвы

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Подозреваемый в контрабанде людей водитель попал в автокатастрофу, которая привела к гибели четырех человек и ранению еще троих пассажиров в штате Техас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

По данным департамента общественной безопасности штата, авария произошла на межштатной автомагистрали IH35 около города Энсинал, который расположен примерно в 65 км к северу от американо-мексиканской границы.

«Пытаясь скрыться от правоохранительных органов, водитель врезался в коммерческий автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие привело к гибели четырех человек, еще трое находятся в критическом состоянии», - сообщает техасский департамент общественной безопасности в Twitter.

Инцидент произошел через три дня после того, как были обнаружены 46 тел мертвых мигрантов в прицепе заброшенного грузовика около города Сан-Антонио штата Техас.

Фото: abcnews.go.com



