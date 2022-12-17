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    Машина с детской командой по волейболу перевернулась в Актюбинской области - один ребенок погиб

    17 Декабря 2022, 19:41

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук произошло ДТП с участием детей, которые ехали на соревнования по волейболу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    В минивене Toyota Estima находилось 11 человек, в том числе 9 детей 2010-2011 годов рождения. Машина выехала из села Шубаркудук Темирского района и должна была доставить детей в Актобе на соревнования по волейболу. Однако на 68 километре трассы Актобе-Болгарка-Шубаркудук машина перевернулась. В результате один ребенок погиб на месте происшествия, остальные 8 детей были доставлены в областную детскую клиническую больницу Актобе.

    «Без экспертизы мы не можем определить причину ДТП, по предварительной версии, у машины лопнуло колесо. Это был минивен, рассчитанный на 7 мест. Поездка должна была проходить в сопровождении сотрудников полиции, однако такой заявки к нам не поступало», - комментирует пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    По требованиям правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, организаторы поездки за 3 дня до ее начала должны были представить заявку в полицию, чтобы обеспечить безопасное сопровождение детей.

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