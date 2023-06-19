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    Машина перевернулась из-за ДТП в Павлодаре

    19 Июня 2023, 10:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Митсубиси Делика» в 04:50, водитель госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 04:50 часов в Павлодаре, на улице Чокина, водитель, управляя автомашиной «Митсубиси Делика», совершил опрокидывание», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.В результате аварии водитель доставлен в больницу. В момент ДТП в салоне машины он находился один, добавили в ДП.

    «По этому факту проводится проверка, назначены экспертизы», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Артем Волков

    Павлодарская область ДТП Павлодар
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