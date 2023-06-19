Машина перевернулась из-за ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Митсубиси Делика» в 04:50, водитель госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 04:50 часов в Павлодаре, на улице Чокина, водитель, управляя автомашиной «Митсубиси Делика», совершил опрокидывание», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.В результате аварии водитель доставлен в больницу. В момент ДТП в салоне машины он находился один, добавили в ДП.

«По этому факту проводится проверка, назначены экспертизы», - добавили в ведомстве.