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    Маржан Акимжанова назначена заместителем Управляющего делами Президента

    25 Марта 2022, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна назначена заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, она освобождена от должности советника Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акимжанова Маржан Абдиюсуповна родилась 19 июня 1971 года в селе Шалкоде Нарынкольского района Алматинской области.

    В 1999 году закончила Казахский государственный женский педагогический институт.

    Маржан Акимжанова начала свою трудовую деятельность лаборантом, затем работала заведующей хозяйством, инспектором отдела кадров Института механики и машиноведения Академии наук Республики Казахстан (1991-1993). Работала специалистом редакционно-издательского отдела Верховного Совета Республики Казахстан (1993-1995); специалистом Отдела внутренней политики Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (1995); специалистом Отдела территориального развития Аппарата Правительства Республики Казахстан (1995-1997); старшим специалистом, референтом, старшим референтом, экспертом, старшим экспертом, главным экспертом, консультантом, заведующим сектором Пресс-службы Президента Республики Казахстан (1997-2012).

    С 2012 по 2021 годы занимала должность Заместителя Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

    С 4 февраля 2021 года Распоряжением Главы государства назначена Советником Президента Республики Казахстан.

    С 25 марта 2022 года - Распоряжением Главы государства назначена заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

    Награждена орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком Администрации Президента «Мінсіз қызметі үшін».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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