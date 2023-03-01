Мартовский марафон добра стартовал на телеканале Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал Jibek Joly запускает проект, который даст возможность людям продемонстрировать свое отношение в эфире к близким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея заключается в том, что записываемые на видео звонки казахстанцев с поздравлениями к мартовским праздникам транслируются в эфире телеканала, создавая ощущение единства, родства и душевной близости.

К примеру, такой возможностью уже воспользовался депутат Сената Евгений Больгерт.

«Наталья Михайловна, сегодня День благодарности и я хотел воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты всю жизнь для меня делала, за то, что ты меня воспитала, давала свои мудрые советы, дала мне образование и это помогло мне стать тем, кем я являюсь. Я очень рад, что у меня появилась такая возможность благодаря телеканалу Jibek Joly», - сказал депутат, обращаясь к своей маме.

Казахстанцы смогут воспользоваться этой возможностью и поздравить в эфире телеканала своих близких на 8 марта и Наурыз.



