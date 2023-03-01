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    Мартовский марафон добра стартовал на телеканале Jibek Joly

    1 Марта 2023, 16:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал Jibek Joly запускает проект, который даст возможность людям продемонстрировать свое отношение в эфире к близким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Идея заключается в том, что записываемые на видео звонки казахстанцев с поздравлениями к мартовским праздникам транслируются в эфире телеканала, создавая ощущение единства, родства и душевной близости.

    К примеру, такой возможностью уже воспользовался депутат Сената Евгений Больгерт.

    «Наталья Михайловна, сегодня День благодарности и я хотел воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты всю жизнь для меня делала, за то, что ты меня воспитала, давала свои мудрые советы, дала мне образование и это помогло мне стать тем, кем я являюсь. Я очень рад, что у меня появилась такая возможность благодаря телеканалу Jibek Joly», - сказал депутат, обращаясь к своей маме.

    Казахстанцы смогут воспользоваться этой возможностью и поздравить в эфире телеканала своих близких на 8 марта и Наурыз.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Видео Общество JIBEK JOLY
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