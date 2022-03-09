Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мартовский гололед: более 170 ДТП произошло в Нур-Султане

    9 Марта 2022, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили о произошедших за минувшие дни ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории столицы за два дня зарегистрировано 175 дорожно-транспортных происшествий. Седьмого марта по проспекту Тлендиева произошло ДТП с участием четырех автомашин, причиной послужило несоблюдение виновными лицами скоростного режима в метеорологических условиях. В результате ДТП жертв, пострадавших нет», - сообщили в департаменте.

    В отношении виновных возбуждены административные производства по части 1 статьи 610 КРКоАП, материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

    Департамент полиции г. Нур-Султана просит водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

    Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

    «В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги», - добавили в ДП.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана ДТП Происшествия МВД РК Общество Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи