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    Марсоход Perseverance прибыл на Марс искать следы бактериальной жизни

    19 Февраля 2021, 07:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Perseverance прибыл на Марс искать следы бактериальной жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    В четверг вечером американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер Perseverance («Персеверанс» англ. - непоколебимость, упорство). Посадка произошла около 20:55 по Гринвичу. Переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.

    Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.

    Perseverance стал третьим космическим аппаратом, прибывшим к Марсу за последний месяц: ранее на его орбиту вышли роботы ОАЭ и Китая. Все три миссии покинули землю в июле 2020 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса
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