Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Марсоход NASA прислал первые снимки «красной планеты» после приземления

    19 Февраля 2021, 16:24

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, марсоход NASA под названием Perseverance - «Настойчивость» благополучно приземлился на Марсе после своего путешествия на расстояние 292,5 миллиона миль от Земли. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило успешную посадку марсохода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    «Перси», как ласково называют марсоход в центре управления полетом, отправил на Землю первые изображения места посадки сразу после приземления, на которых видна тень марсохода на поверхности его посадочной площадки в районе кратера Йезеро.

    Марсоход покинул Землю более 6 месяцев назад. Perseverance и ее команда оправдали название аппарата, преодолев трудности подготовки к заключительным этапам путешествия во время пандемии.

    «Эта посадка - один из тех поворотных моментов для NASA, США и освоения космоса во всем мире - когда мы знаем, что находимся на пороге открытий, и затачиваем карандаши, чтобы, так сказать, переписать учебники», - заявил исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик.

    Президент США Джо Байден поделился в Twitter поздравлениями: «Поздравляем NASA и всех, чей тяжелый труд сделал возможным историческое приземление марсохода Perseverane. Сегодняшний день еще раз доказал, что с силой науки и американской изобретательностью ничто не выходит за рамки возможного».

    Марсоходу Perseverance предстоит выполнить немало в ближайшие несколько лет. Он исследует кратер Йезеро, место древнего озера, существовавшего 3,9 миллиарда лет назад, и будет искать там микроископаемых в скалах и почве. Последующие миссии вернут образцы этого места, собранные Perseverance на Землю к 2030-м годам.

    В рамках миссии Perseverance NASA впервые будет проводить эксперимент по пилотированию вертолета под названием Ingenuity на другой планете.

    Perseverance - это девятая посадка NASA на Марс и пятый марсоход агентства. Чтобы приземлиться, ему пришлось пережить печально известные «семь минут ужаса».

    Время, необходимое для передачи радиосигналов с Земли на Марс в один конец, составляет около 11 минут, что означает, что семь минут, которые требуется космическому кораблю для приземления на Марс, происходят без какой-либо помощи или вмешательства со стороны команд NASA на Земле.

    Этот марсоход также является самым тяжелым из всех, которые NASA когда-либо пыталось посадить, он весит более метрической тонны.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Освоение космоса США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане