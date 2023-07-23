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    Марш против судебной реформы Нетаньяху прошел в Израиле

    23 Июля 2023, 18:42

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Десятки тысяч протестующих израильтян прошли маршем по главной дороге в Иерусалим в субботу вечером в последней попытке воспротивиться принятию спорной судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Более 100 бывших руководителей службы безопасности Израиля подписали письмо с просьбой к главе правительства приостановить процесс принятия закона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Демонстранты завершили последний этап четырехдневного 70-километрового марша из Тель-Авива к израильскому парламенту и разбили лагерь возле Кнессета в преддверии ожидаемого в понедельник голосования по законопроекту о так называемом «принципе разумности» - поправки к Основному закону страны о судебной власти, которая лишит Верховный суд возможности блокировать решения правительства, которые он сочтёт необоснованными.

    Нетаньяху и его крайне правые союзники заявляют, что реформа необходима для ограничения чрезмерных, по их мнению, полномочий неизбираемых судей. Но их критики говорят, что этот план разрушит систему сдержек и противовесов в стране и поставит ее на путь авторитарного правления.

    Оппозиция запланировала 26-часовой филибастер, чтобы затянуть дебаты по проекту закона. Ориентировочно депутаты проголосуют за законопроект во втором чтении в середине понедельника, ожидается, что голосование в третьем чтении состоится ближе к вечеру в тот же день.

    Как сообщалось ранее, Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в воскресенье врачи установили кардиостимулятор из-за обнаруженной сердечной аритмии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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