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    Марокканцы выбили Португалию с ЧМ-2022 и сенсационно вышли в полуфинал

    10 Декабря 2022, 22:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Марокко обыграла Португалию в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре и пробилась в полуфинал. Игра проходила на стадионе Эль-Тумама и завершилась со счетом 1:0, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Марокканцы, сотворившие уже две сенсации на этом мундиале, имели возможность войти в историю, как первая африканская сборная, попавшая в полуфинал чемпионата мира. Но для этого им нужно было выиграть эту встречу. А португальцам победа также была необходима. Поэтому матч обещал быть интересным.

    Команды в первом тайме показали равную игру, создавали опасные моменты, хотя более активными выглядели подопечные Фернанду Сантуша. Жуан Феликс два раза потревожил голкипера соперника - сначала он нанес опасный удар головой по воротам после розыгрыша штрафного, а затем с левого фланга целился в угол, но все попытки оказались безрезультатными. А вот «атласские львы» не часто выходили в атаку, но они смогли открыть счет до перерыва. На 42-й минуте Яхья Аттият-Аллах с левого фланга навесил в штрафную, а там Юссеф Эн-Несири точно пробил головой.

    После этого от португальцев сразу же последовала ответка, Бруну Фернандеш чуть не сравнял счет - он с правого фланга выполнил подачу в штрафную, но мяч полетел в створ и попал в перекладину.

    Вторая половина встречи предсказуемо началась с атак португальцев. На поле на замену вышел Криштиану Роналду, который заметно оживил игру «команд избранных». Один из опасных моментов был на 82-й минуте. Роналду получил мяч в центре чужой штрафной и сделал передачу Феликсу, который пробил в дальнюю «девятку», но Яссин Буну спас свою команду. Европейцы продолжали прессинговать и пытались спасти игру до последних минут, но забить им таки не удалось. Счет 1:0 - победа сборной Марокко.


    Фото: GETTY IMAGES

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Чемпионат мира по футболу
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