Маркировать лекарства начнут в Казахстане с июля 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно маркировки товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Маркировка в Республике Казахстан С 1 ноября 2017 года по 31 марта 2019 года проходил пилотный проект по маркировке меховых изделий, по итогам которого наблюдались улучшение ряда показателей. Во-первых, обязательная маркировка меховых изделий позволила выявить нарушителей налогового законодательства, налогоплательщиков, занижавших доходы с целью применения предельного порогового значения по специальному налоговому режиму для льготного налогообложения. В результате количество субъектов, осуществляющих деятельность на основе патента, сократилось в 13 раз (с 243 до 18)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

Во-вторых, отметил Премьер, по сравнению с предыдущим годом, в 2018 году количество импортеров, оформивших декларацию на товары, увеличилось на 30%, рост поступлений таможенных пошлин и налогов по импорту вырос на 40% (с 372,3 млн тенге до 516,2 млн тенге).

Рост поступлений внутренних налогов по данной деятельности увеличился в 1,5 раза (с 430,8 млн тенге до 648,6 млн тенге). Согласно постановлению Правительства «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года 568 «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» от 31 августа 2021 года 588, перечень включает в себя только табачные изделия и обувные товары. В данном постановлении текстильная продукция, вода и напитки отсутствуют, так как находятся на стадии пилотного проекта.

«По лекарственным средствам есть положительное заключение анализа регуляторного воздействия и решение Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности. Планируется поэтапное внедрение с 1 июля 2022 года». – заключил А. Смаилов.



