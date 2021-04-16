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    Марки к 30-летию Независимости Казахстана выпустили в Южной Корее

    16 Апреля 2021, 10:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря совместной работе Посольства Казахстана в Республике Корея и крупнейшего почтового оператора страны Korea Post в Сеуле выпущены юбилейные марки, посвящённые 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД РК.

    Часть новой продукции была торжественно передана в коллекцию единственного в Республике Корея Музея марок. Как отметил директор музея На Санг-кук, благодаря новому экспонату многие посетители смогут узнать и познакомиться с культурой Казахстана.

    За годы своей работы музей провёл десятки выставок на различные темы, освещающие культуру, традиции, важные национальные и международные события.

    Самой «возрастной» в его коллекции является марка династии Чосун, выпущенная в 1884 г., а самой молодой стала марка в честь 30-летия Независимости Казахстана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Внешняя политика Казахстана Корея 30 лет Независимости
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