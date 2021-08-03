«Маркетплейс»: В Казахстане внедряется онлайн-площадка купли-продажи стройматериалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало информационную площадку «Маркетплейс» для онлайн-торговли отечественными строительными материалами. Об этом на брифинге рассказал первый вице-министр ведомства Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще одним цифровым нововведением является информационная площадка «Маркетплейс» для онлайн-торговли отечественными строительными материалами.

«Маркетплейс позволит снизить стоимость строительных материалов до 15% и обеспечит прозрачность рынка. Отечественные производители при поддержке государства получают возможность заключать длительные контракты и реализовать строительные материалы по фиксированной стоимости. Застройщики тоже в плюсе», - считает первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Данная система позволит казахстанским производителям строительных материалов самостоятельно размещать информацию о своей продукции, а строительным компаниям приобретать необходимые казахстанские материалы без посредников по самым выгодным ценам. Строительные компании получат прямой доступ к отечественным стройматериалам самостоятельно, без затрат на поиск производителей, смогут заключать с ними оффтейк контракты, а также получать предложения от логистических компаний на доставку материалов.

На сегодняшний день, в рамках первого этапа создана онлайн-Витрина потребностей в стройматериалах ( www.stroimaterial.kz ), которая запущена в тестовом режиме, и проводится ее функциональное и нагрузочное тестирование.

На сегодняшний день на Витрине зарегистрирован 31 производитель стройматериалов, которые уже подали свыше 50 коммерческих предложений строительным компаниям.

«На втором этапе до конца 2021 года для производителей материалов будет уже разработана функция публикации витрины собственных стройматериалов. Информация о реальной стоимости стройматериалов от производителей будет передаваться в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, АО «КазНИИСА» и сметным программам. Ожидается, что данные меры позволят снизить себестоимость строительства жилья по программе «Нұрлы жер», - заверил Каирбек Ускенбаев.