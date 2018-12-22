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Марк Цукерберг можеть стать самым большим неудачником 2018 года
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Марк Цукерберг может стать самым большим неудачником в 2018 году. По данным агентства Блумберг, он уже потерял 19.9 миллиардов долларов с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СNBC.
На данный момент его состояние составляет 52,9 миллиарда долларов. Цукерберг находится на седьмой строчке в списке самых богатых людей в рейтинге миллиардеров по версии Блумерг (Boomberg's Billionaires Index). По статистическим данным Блумберг, на начало года состояние Цукерберга оценивалось в 72, 8 миллиарда долларов, с начала года он потерял 27,3%.
Фактически Цукерберг потерял почти 20 миллиардов, что практически составляет личное состояние Илона Маска, генерального директора Tesla (по данным Блумберг, его состояние равно 23,4 миллиарда долларов).
25 июля 2018 года личное состояние Цукерберга достигло наивысшей точки в этом году - 86,5 миллиардов.
На данный момент немало миллиардеров, которые также завершают год с убытками. Например, по данным на 20 декабря состояние Билла Гейтса сократилось на 1,6 миллиардов долларов.
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