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    Марк Цукерберг: Facebook разрабатывает новые методы борьбы с фейковыми аккаунтами

    15 Февраля 2020, 22:40

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – Все больше попыток повлиять через социальные сети на выборы проводятся не из-за рубежа, а изнутри - жителями страны, где проходит голосование. Об этом заявил глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на 56-ой Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас речь идет не только об иностранных попытках вмешаться, но все больше о «домашних» подобных попытках», - сказал Марк Цукерберг.

    Он также добавил, что за последние годы попытки влияния на выборы стали более сложными, и поэтому Facebook принимает масштабные защитные меры.

    «Мы должны бежать впереди паровоза. Мы разрабатываем новые методы борьбы, мы разрабатываем системы искусственного интеллекта, которые могут идентифицировать фейковые аккаунты, которые ведут себя как люди. В последнее время мы заблокировали 50 таких аккаунтов. У нас очень сложные системы, которые выявляют это», - заявил Марк Цукерберг.

    Глава Facebook отметил, что ежедневно удается заблокировать порядка миллиона фейковых страниц, в большинстве случаев - спустя минуты после их создания.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Безопасность Германия
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