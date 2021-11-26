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Мария Мудряк выступит от имени Казахстана на ЭКСПО в Дубае

26 Ноября 2021 18:23
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Мария Мудряк выступит от имени Казахстана на ЭКСПО в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известная солистка «Астана Опера» Мария Мудряк озвучила график своих выступлений на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом концерт продлится 1,5-2 часа. После этого я лечу в Дубай на ЭКСПО выступать от имени Казахстана. Затем у меня будет концерт в Усть-Каменогорске, после чего улетаю в Милан готовиться к «Риголетто» в Королевском театре Бельгии», - сказала Мария Мудряк журналистам во время пресс-подхода.

Кроме того, в беседе с журналистами она высказала отдельную благодарность Первому Президенту РК-Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

«Я бы назвала Нурсултана Абишевича путеводной звездой в моей судьбе. Он сыграл очень важную роль для меня. И этот концерт – также огромная благодарность ему, нашему Первому Президенту-Елбасы Нурсултану Абишевичу. Я всегда буду его помнить, любить и благодарить», - заключила артистка.

Напомним , Мария Мудряк выступит на сцене столичного театра с концертом «Для тебя, мой Казахстан». Концерт состоится 27 ноября.

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#Культура   #Соотечественники   #ОАЭ   #Астана Опера   #ЭКСПО  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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