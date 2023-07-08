Мария Бровкова стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ в Италии

АРОНЗО. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди подростков и молодежи проходит в Аронзо в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Дирекцию по развитию спорта.

Казахстанка Мария Бровкова выиграла гонку на дистанции 1000 метров в категории С-1 среди молодежи до 18 лет. Она показала время 4:35.01 секунды. Серебряную медаль завоевала венгерская Река Саркани, тройку лучших замкнула узбекистанка Шохсанам Шерзодова.

После этого в соревнованиях спортсменов до 23 лет Руфина Искакова стала второй в гонке на 1000 метров в категории С-1.

Всего в соревнованиях принимают участие 938 спортсмена из 65 стран мира.