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    • Мария Агапова объявила следующую соперницу и дату боя в UFC

    4 Августа 2022 08:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова официально сообщила о своем следующем поединке в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Сегодня в UFC официально анонсировали мой новый бой. Бой будет с Джиллиан Робертсон. У Джиллиан потрясающее джиу-джитсу. Это большой вызов для меня. Надеюсь, 17 сентября мы закатим красочный бой в Лас-Вегасе», — написала Агапова в Instagram .

    В американской организации казахстанка провела четыре боя при двух победах и двух поражениях. 30-го июля Агапова должна была встретиться с Джи Ен Ким из Южной Кореи, но поединок сорвался из-за травмы колена казахстанки.


    Фото: www.sports.kz

    #Спорт
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