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    • Марихуану выращивал у себя в огороде житель Усть-Каменогорска

    2 Августа 2022 15:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска выращивал у себя в огороде марихуану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 44-летнего жителя областного центра, подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере.

    В ходе обыска были изъяты картонная коробка с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета, четыре полимерных свертка и два газетных свертка с веществом растительного происхождения, кроме того, у злоумышленника обнаружены 39 кустов конопли, вес которых составил 7,5 кг.

    Согласно заключению проведенной экспертизы, вес высушенной марихуаны, изъятой у мужчины, составил более 700 граммов, гашиша – свыше 2 граммов.

    Начато досудебное расследование по ст.300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и ст. 296 ч. 3 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.


    Фото: polisia.kz
    #Восточно-Казахстанская область #Борьба с преступностью #Криминал #Борьба с наркотиками
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