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    Мархабат Жайымбетов освобожден от должности председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК

    4 Марта 2021, 10:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Жайымбетов Мархабат Жайымбетович освобожден от должности председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Мархабат Жайымбетов родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил Кызылординский политехникум Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, Волгоградский сельскохозяйственный институт, Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата, Йоркский университет.

    Трудовую деятельность начал с должности энергетика, занимал руководящие должности, являлся заместителем акима Кызылординской области, акимом города Кызылорды, акимом Аральского района, госинспектором Администрации Президента РК. Последние годы занимал должность председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.


    Фото: old2.aikyn.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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