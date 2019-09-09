Марат Тажин провел заседание по подготовке к 175-летию Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Марата Тажина состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Секретариат Государственного секретаря.

Открывая заседание, Государственный секретарь отметил, что важным направлением программы «Рухани жаңғыру» является сохранение «культурного кода» нации. В этой связи юбилейные мероприятия должны быть нацелены на сохранение, исследование и популяризацию духовного наследия Абая.

Выступившие на заседании министры культуры и спорта Актоты Райымкулова, образования и науки Асхат Аймагамбетов, информации и общественного развития Даурен Абаев, ректор ЕНУ имени Гумилева Ерлан Сыдыков, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, исполнительный директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы рассказали о планируемых к юбилею мероприятиях и проектах. Произведения Абая будут переведены и изданы на крупнейших иностранных языках и языках тюркских народов. Будут сняты документальные фильмы о жизни и творчестве великого поэта. В Штаб-квартире ЮНЕСКО состоится Международная научная конференция с участием известных абаеведов и Гала-концертом лучших творческих коллективов Казахстана. Международная конференция, посвященная юбилею, состоится в столице. Министерством культуры и акиматами также запланированы театральные постановки, музейные экспозиции, книжные выставки, творческие конкурсы и фестивали, айтысы, экспедиции, челленджи, флеш-мобы и множество других мероприятий по популяризации наследия великого мыслителя. ГАТОБ имени Абая выступит с оперой «Абай» в Турции, России и Китае. Во всех школах страны будут проходить открытые уроки, конкурсы сочинений и выразительного чтения стихов и слов назидания. Победители и лауреаты Общереспубликанской олимпиады среди школьников на лучшее знание творчества Абая станут обладателями 50-ти грантов для обучения в ЕНУ имени Гумилева и КазНУ имени аль-Фараби. Они примут участие в проводимом впервые торжественном «Бале Абая» в столице страны. Конкурсы на лучшую методику преподавания творчества Абая состоятся также среди учителей и преподавателей. «Абаевские чтения», конференции и симпозиумы, поэтические и литературные фестивали, конкурсы и олимпиады будут проходить во всех вузах страны. Для систематизации научной работы при ЕНУ будет создана «Академия Абая», а также увеличены научные гранты по абаеведению. Планируется выпуск целого ряда телевизионных и радиопрограмм и других медиа-продуктов о жизни и творчестве великого поэта с широкой ротацией в масс-медиа и сети Интернет. Абай и его наследие должны занять ключевое место в деятельности творческих союзов страны. Будет создан цикл видео- и аудиолекций «Абайтану» и модернизирован портал «Абай әлемі». К юбилею будут отреставрированы мавзолейный комплекс «Абай-Шакарим», дом-музей Абая, некрополь династии Кунанбая кажы. В планах акимата области - ремонтные работы на нескольких участках дорог в Абайском районе. Государственный секретарь Марат Тажин предложил Госкомиссии обратиться к Главе государства с тремя инициативами: придать имя Абая аэропорту города Семей; преобразовать Государственную премию в области литературы и искусства в Государственную премию имени Абая; создать на базе посольств Казахстана за рубежом «Центры Абая». Правительство должно внести проект Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы на рассмотрение Государственной комиссии до 1 октября 2019 года. Сегодня же Государственный секретарь провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби. «Среди великих имен, отмеченных в статье Елбасы «Семь граней Великой степи», первым названо имя аль-Фараби. Его наследие является достоянием мировой цивилизации», - отметил Государственный секретарь, открывая заседание. О планируемых в рамках юбилея проектах рассказали министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, ректор КазНУ имени аль-Фараби Галым Мутанов, первый заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберды, министр информации и общественного развития Даурен Абаев. В рамках юбилея планируется создание на базе КазНУ имени аль-Фараби Международного центра фарабиеведов с изданием онлайн-журнала. Начата подготовка к Международному научному симпозиуму «аль-Фараби и мировая цивилизация». Будут переведены и изданы труды великого Учителя, сняты документальные фильмы и телерадиопрограммы. Во всех вузах, научных и культурных организациях страны пройдут конференции, симпозиумы, семинары и множество других образовательно-культурных акций, призванных популяризировать наследие выдающего сына нашего народа.