Марат Тажин провел заседание нацкомиссии по реализации «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде под председательством Государственного секретаря Марата Тажина состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру». Об этом передает МИА «Казинформ».

На нем были рассмотрены итоги реализации программы за два с половиной года и определены задачи на предстоящий период.

Открывая заседание, Государственный секретарь Марат Тажин отметил, что по всем направлениям программы проведена масштабная работа.

Работа по переходу алфавита казахского языка на латиницу продолжается в соответствии с правительственным поэтапным планом мероприятий. Действуют 4 группы по орфографической, методической, терминологической и информационной работе.

По проекту «Новое гуманитарное знание» в сотрудничестве с такими крупными международными издательствами как Cambridge University Press, Oxford University Press и другими на казахский язык переведены и изданы 48 учебников по философии, политологии, всемирной истории, экономике, теории литературы, международному праву, ориенталистике, педагогике и другим наукам. В этой работе приняли участие более 300 ведущих преподавателей вузов, редакторов, переводчиков и лингвистов. Учебники доставлены в 113 вузов страны, и получают высокую оценку преподавателей и студентов. Их электронные версии размещены в свободном доступе на портале «Открытого университета Казахстана».

По проекту «Туған жер» при участии более 10 тысяч меценатов построено 1800 и реконструировано 1500 объектов культуры, образования, спорта.

По проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире» впервые в нашей истории переведена и издана на 6-ти языках ООН «Антология казахстанской поэзии и прозы», международная презентация которой стартует в сентябре.

По проекту «Сакральная география Казахстана» отреставрированы 28 исторических объектов, проведена масштабная научно-исследовательская работа. Завершается строительство визит-центров «Отырар» и «Тамгалы». Совершенствуется законодательство об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия. В сотрудничестве с телеканалами BBC World News, «Euronews» снят цикл документальных фильмов о сакральных объектах Казахстана.

Созданы Казахстанский институт общественного развития и проектные офисы программы во всех регионах.

Министерством культуры и спорта подготовлены предложения по стимулированию меценатства в сфере культуры. Министерством образования и науки разработан механизм материального поощрения студентов за волонтерскую деятельность.

В ходе заседания Государственный секретарь поручил запустить ряд новых проектов.

4-6 сентября в столице Казахстана будет проведен Первый форум писателей стран Азии, в котором примут участие известные литераторы около сорока стран.

В конце августа стартует проект «Ночь в музее», который позволит казахстанцам посетить бесплатно каждую четвертую субботу месяца с 21-го до 3 часов один из музеев населенного пункта.

В ноовм телевизионном сезоне в эфир выйдет цикл телевизионных, радио- и интернет-проектов культурологического характера. На обучение казахстанцев новому алфавиту на латинской графике направлена серия видероликов, видеолекций, которые выйдут в эфире телеканалов и будут также размещены в Интернете. Планируется расширение территории вещания полюбившегося ценителям классической музыки радио «Классик».

2020 год объявлен Годом волонтеров. В этой связи Государственный секретарь Марат Тажин поручил госорганам ускорить принятие мер по поддержке студенчества за общественно-полезную деятельность.

На заседании выступили заместитель руководителя Администрации Президента Малик Мурзалин, министры информации и общественного развития Даурен Абаев, культуры и спорта Актоты Раимкулова, вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова.

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