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    Марат Султангазиев стал акимом Алматинской области

    11 Июня 2022, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Султангазиев Марат Елеусизович родился 24 февраля 1976 года в Алматинской области.

    В 1997 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «экономист-финансист», в 2001 году - Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист», в 2010 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, получив степень магистр делового администрирования.

    Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности налогового инспектора отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Алматы.

    1999 – 2001 гг. - налоговый инспектор отдела координации управления администрирования, ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алматы;

    2011 - 2006 гг. - начальник отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району Алматы;

    2006 - 2008 гг. - начальник управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник управления налогового аудита Налогового комитета по Алматы

    2008 – 2010 гг. - замначальника Налогового департамента по Алматы;

    2010 – 2012 гг. - директор департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Минфина;

    2012 – 2014 гг. - заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента (корпус «А»);

    2014 – 2018 гг. - руководитель департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Минфина;

    2018 – 2021 г. - председатель Комитета государственных доходов Минфина РК;

    2021 – 01.2022 - вице-министр финансов;

    с 15.01.2022 - первый вице-министр финансов.

    Сегодня также был назначен аким новообразованной Улытауской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Назначения
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