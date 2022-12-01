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    Марат Султангазиев переназначен акимом Алматинской области

    1 Декабря 2022, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Султангазиева Марата Елеусизовича акимом Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности — экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.

    Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела.

    С 1998-2001 гг. работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по городу Алматы.

    В 2001–2010 гг. продолжил работу в Налоговом комитете по г. Алматы, работал заместителем начальника Налогового Департамента по городу Алматы.

    В 2010–2012 гг. занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

    В 2012–2014 гг. — заведующий сектором Отдела социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    В 2014–2017 гг. — руководитель департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    С 2018 по 2022 год работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    С 11 июня 2022 года занимал должность акима Алматинской области.

    01.12.2022 года Указом Президента РК № 26 переназначен акимом Алматинской области.

    Фото: inbusiness.kz
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