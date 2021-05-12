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    Марат Султангазиев назначен вице-министром финансов РК

    12 Мая 2021, 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности — экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела. С 1998-2001 г. работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по г. Алматы. В 2001–2010 гг. продолжил работу в Налоговом комитете по г. Алматы, работал заместителем начальника налогового департамента по г. Алматы. В 2010–2012 гг. занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК. В 2012–2014 гг. — заведующий сектором Отдела социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК. В 2014–2017 гг. — руководитель департамента государственных доходов по г. Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК. С октября 2018 года по настоящее время работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Назначения Минфин РК
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