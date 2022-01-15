Марат Султангазиев назначен первым вице-министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Марат Султангазиев родился в 1976 г. в Алматинской области.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

Т рудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела.

С 1998-2001 г. работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по г. Алматы.

В 2001–2010 гг. продолжил работу в Налоговом комитете по г. Алматы, работал заместителем начальника Налогового Департамента по г. Алматы.

В 2010–2012 гг. занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

В 2012–2014 гг. — заведующий сектором Отдела социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

В 2014–2017 гг. — руководитель Департамента государственных доходов по г. Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С октября 2018 по май 2021 года работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.