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    Марат Султангазиев назначен первым вице-министром финансов РК

    15 Января 2022, 10:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Марат Султангазиев родился в 1976 г. в Алматинской области.

    Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

    Т рудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела.

    С 1998-2001 г. работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по г. Алматы.

    В 2001–2010 гг. продолжил работу в Налоговом комитете по г. Алматы, работал заместителем начальника Налогового Департамента по г. Алматы.

    В 2010–2012 гг. занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

    В 2012–2014 гг. — заведующий сектором Отдела социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    В 2014–2017 гг. — руководитель Департамента государственных доходов по г. Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    С октября 2018 по май 2021 года работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Назначения Минфин РК
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