11:37
11 Июня 2022 11:20
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Назначить Султангазиева Марата Елеусизовича акимом Алматинской области.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года
№ 916
Указом Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович освобожден от должности акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу.
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