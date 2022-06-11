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Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
11 Июня 2022 11:20

Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Назначить Султангазиева Марата Елеусизовича акимом Алматинской области.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года

№ 916


Указом Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович освобожден от должности акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу.


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