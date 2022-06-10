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    Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения РК

    10 Июня 2022, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Шоранов Марат Едигеевич освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Марат Шоранов родился в 1975 году в г. Алматы.

    Окончил Казахский государственный медицинский университет, Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова, университет Эмори.

    В 2013-2017 гг. работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития РК.

    В 2017-2019 гг. — исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

    В 2019 году занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан.

    С июня 2020 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра здравоохранения РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Отставки Минздрав РК Здравоохранение
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