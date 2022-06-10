Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Шоранов Марат Едигеевич освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Марат Шоранов родился в 1975 году в г. Алматы.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова, университет Эмори.

В 2013-2017 гг. работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2019 гг. — исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

В 2019 году занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан.

С июня 2020 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра здравоохранения РК.



