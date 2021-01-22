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    Марат Оразаев назначен руководителем аппарата Министерства сельского хозяйства РК

    22 Января 2021, 17:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра сельского хозяйства РК Оразаев Марат Аблахатович назначен на должность руководителя аппарата Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Марат Оразаев родился в 1967 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Инженер-экономист».

    Трудовую деятельность начал в 1991 году экономистом Казахского НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса. С 1993 по 1999 годы занимал различные должности в структуре Министерства финансов Республики Казахстан. С 1999 по 2008 годы — заместитель директора Департамента финансов, директор Бюджетного департамента, Департамента финансового обеспечения МСХ РК. В 2008-2011 годы — вице-министр сельского хозяйства РК. В 2011-2013 годы — заместитель, инспектор Управляющего делами Президента РК. В 2013-2015 годы — заместитель руководителя Хозяйственного управления Парламента РК. С 2015 по 2019 годы работал директором Департамента экономики и бюджетного планирования АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». С 2019 по 2021 годы занимал должность ответственного секретаря МСХ РК.

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