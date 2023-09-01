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    Марат Омаров назначен руководителем департамента труда и социальной защиты СКО

    1 Сентября 2023, 19:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя департамента труда и социальной защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    Департамент возглавил Марат Омаров, ранее занимавший должность руководителя управления государственной инспекции труда.

    М.Омарову 60 лет, уроженец Северо-Казахстанской области.

    Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, «технология машиностроения», «металлорежущие станки и инструменты», Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, «финансы»

    Трудовой путь начал на машиностроительном заводе имени В.В. Куйбышева мастером, затем был начальником технического бюро, заместителем начальника, начальником цеха.

    В обширном послужном списке есть должность ведущего инженера АО «ЗИКСТО», начальника отдела, заместителя начальника, и.о. начальника департамента промышленности, транспорта и коммуникаций, торговли и обслуживания, директора департамента Министерства труда и социальной защиты населения, заместителя начальника управления Комитета по работе с несостоятельными должниками.

    Работал директором ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования», акимом района Шал акына.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Назначения
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