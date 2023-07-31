Марат Омаров доложил Президенту о промежуточных итогах антимонопольных расследований

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова. Президент заслушал отчет о состоянии конкуренции за первое полугодие 2023 года и имеющихся барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о промежуточных результатах антимонопольных расследований, принятых мерах по демонополизации экономики и развитию конкуренции, а также об усилении роли антимонопольного органа.

С начала года завершено 48 расследований нарушений антимонопольного законодательства, расследуется 33 дела, при этом на недобросовестных субъектов рынка наложены штрафные санкции на сумму более 3,5 миллиарда тенге. На рассмотрении суда находятся более 40 антимонопольных дел.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить реализацию комплексных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также подготовить дополнительные предложения по развитию конкуренции.