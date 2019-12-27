Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Марат Нургужин освобожден от должности вице-министра

    27 Декабря 2019, 19:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Нургужин Марат Рахмалиевич освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Марат Нургужин родился в 1957 году в Акмолинской области. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Баумана. Трудовую деятельность начал в 1980 г.

    В разные годы работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, Министерстве образования и науки РК, АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау», АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

    В 2016–2019 гг. — вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности.

    С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Отставки
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    Алтая Кульгинова освободили от должности заместителя Премьер-Министра РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая