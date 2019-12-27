Марат Нургужин освобожден от должности вице-министра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Нургужин Марат Рахмалиевич освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Марат Нургужин родился в 1957 году в Акмолинской области. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Баумана. Трудовую деятельность начал в 1980 г.

В разные годы работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, Министерстве образования и науки РК, АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау», АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В 2016–2019 гг. — вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



