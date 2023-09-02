Марат Карабаев возглавил Министерство транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен министром транспорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Карабаева Марата Каримжановича для назначения на должность министра транспорта Республики Казахстан.

Карабаев Марат Каримжанович родился 4 июля 1987 года.

В 2008 году закончил «Ташкентский автомобильно-дорожный институт» - специальность «Строительство зданий и сооружений».

В 2010 году c отличием закончил университет Уорвик (Великобритания) по программе «Болашақ» – специальность «Производственно-системная инженерия».

В 2015 году закончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности «Экономика».

С января по август 2011 года – стажер, эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С августа 2011 года по март 2013 года – эксперт, главный эксперт Департамента технологий и энергосбережения Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С марта по ноябрь 2013 года – руководитель Управления транзитной политики Департамента транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С ноября 2013 года по июнь 2014 года – советник Председателя Правления ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум» при акимате ЮКО.

С июня 2014 по октябрь 2015 годы – заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по март 2017 годы – руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в июне 2019 года функции Департамента переданы от Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

С июля 2020 года по июль 2021 года – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С июля 2021 года по январь 2023 года – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С января 2023 года по 2 сентября 2023 года – министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.