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    Марат Карабаев прокомментировал ситуацию с 300 автобусами в пригороде Алматы

    12 Июля 2023, 13:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев прокомментировал ситуацию с простаивающими 300 автобусами в пригороде Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что в акимате Алматы уже объяснили, почему транспортные средства, которые раньше использовались в городе, оказались в Алматинской области.

    «Есть комментарий, прописано, что данные автобусы передаются акимату Алматинской области. Они не были новыми, они были изношенными, использованы акиматом Алматы. Акиматом города принято решение о передаче на баланс акимата Алматинской области», - сказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

    Ранее в социальной сети Instagram появились кадры с большим количеством автобусов.

    Позже в акимате пояснили, что 300 автобусов были изъяты в связи с решением вопроса о развитии Алматинской области, пригородной зоны Алматы и улучшения экологической обстановки города. Все эти транспортные средства являются дизельными. Теперь планируется закуп 600 единиц газовых автобусов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Алматинская область Транспорт МИИР РК
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