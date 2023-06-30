Марат Карабаев предложил увеличить объем производимого полипропилена в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев в рамках рабочего визита в Атыраускую область посетил компанию KPI Inc. и ознакомился с работой завода по производству полипропилена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Предприятие по переработке пропана с месторождения «Тенгиз» способно производить 500 тыс. тонн высококачественного полипропилена в год. Это составляет 1 процент от мирового производства полипропилена.

В свою очередь глава МИИР РК поручил руководству компании KPI Inc. рассмотреть пути повышения годового показателя производимого полипропилена и предложить конкретный план.

Также делегация ознакомилась с работой склада готовой продукции, технологических установок дегидрирования пропана и полимеризации пропилена, основных участков завода, вспомогательной электростанции и централизованного зала операторов. Также они посетили заводскую лабораторию SGS, где наглядно увидели производство полипропилена.

В МИИР ометитили, что производственное предприятие способствует развитию малого и среднего бизнеса по производству различных изделий из полипропилена в таких отраслях, как строительство, медицина, автомобилестроение и пищевая промышленность.