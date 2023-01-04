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    Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК

    4 Января 2023, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Ранее Указом Президента РК Каирбек Ускенбаев был освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития.

    Карабаев Марат Каримжанович родился 4 июля 1987 года. В 2010 году c отличием закончил университет Уорвик в Великобритании по программе «Болашақ» – специальность «Производственно-системная инженерия». В 2015 году закончил Таразский государственный университет им. Дулати М.Х. по специальности «Экономика». С 2011 по 2013 годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК в должности эксперта, а затем главного эксперта. С 2013 года Марат Карабаев работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК на должности руководителя управления. В 2014 году являлся заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области. С ноября 2015 по 2017 годы работал на должности руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. С мая 2018 по июль 2020 года Карабаев продолжил карьеру в качестве директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С июля 2020 года по июль 2021 года - Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК. С июля 2021 года являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.


    Фото: gov.kz
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