Марат Игалиев: Для Акмолинской области важно внимание Президента к развитию внутреннего туризма

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для Акмолинского региона важно внимание, уделенное Главой государства развитию внутреннего туризма, считает заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев. Своим мнением по поводу нового Послания он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Послание Президента страны «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», как я считаю, очень своевременное. Президент, как всегда, показал себя стратегом и попал в самую точку, озвучив практически все злободневные проблемы», - считает М. Игалиев.

По словам собеседника, для Акмолинской области важно внимание, уделенное Главой государства внутреннему туризму.

«Радует, что особое внимание уделено развитию внутреннего туризма. Это важно для Акмолинской области, ведь рядом с нами находится мегаполис Астана. И мы будем делать упор на то, чтобы люди отдыхали в пригородной зоне столицы и на курорте Бурабай», - добавил М. Игалиев.

Как отметил заместитель акима, концепция современного курорта уже начала реализовываться в регионе. В этом году в Бурабае уже ведется ряд работ, совсем недавно открылась новая мечеть, а в планах - строительство Променада.

«Это Послание поможет нам сконцентрироваться и уверенно двигаться к намеченной цели. Глава государства считает, что внутренний туризм даст новый импульс, и он, несомненно, прав. Недавний ролик, изготовленный по заказу Казахтуризма и Министерства культуры и спорта РК, показывающий красоты Казахстана, практически все восприняли с восторгом. Мне пересылали его раз 500, и многие были удивлены, что в Казахстане есть такие места. У нас действительно существует огромный потенциал для развития внутреннего туризма. И Глава государства еще раз показал, что он держит руку на пульсе событий, отразив в своем Послании все злободневные моменты и четко расставив приоритеты», - резюмировал М. Игалиев.