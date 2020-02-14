Марат Игали покинул пост заместителя акима Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Марат Игали покинул пост заместителя акима Акмолинской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые акмолинцы! Для меня была большая честь работать почти три года вместе с вами на благо ставшей для меня родной Акмолинской области! В работе старался быть всегда открытым для населения, мы совместно добились хороших результатов во многих сферах, здесь приобрел много друзей. Отдельно хочу поблагодарить всех коллег за совместную работу!» - написал Марат Игали.

Он отметил, что постарается применить новый багаж знаний и умений в дальнейшей работе и в заключение выразил огромную благодарность руководству страны и Акмолинской области за оказанное доверие.



