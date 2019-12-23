Марат Бекетаев прокомментировал вопрос сложности привлечения к ответственности мошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев прокомментировал вопрос сложности привлечения к ответственности мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если бизнесмен заключал договор с мошенником и не проверил его платежеспособность, не получил залоги, бизнесмен должен обвинять только самого себя и судоисполнитель в этом не виноват», - сказал Марат Бекетаев в интервью журналистам в кулуарах Мажилиса.

Глава Минюста призвал быть внимательными предпринимателей в этом вопросе.

«Если должник наркоман, алкоголик, безработный. В конце концов бизнесмены смотрят с кем они работают, перепроверяют историю деятельности своих партнеров. Эта та практика, которая воспитывает в новых условиях и эта парадигма между субъектами гражданско-правового оборота исключает прямую ответственность государства», - резюмировал Марат Бекетаев.