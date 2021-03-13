Марат Башимов о запрете продажи земли иностранцам: Это решение соответствует принципам справедливости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов прокомментировал вопрос запрета продажи земли иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень важный вопрос. Согласно Конституции у Главы государства есть право предлагать свой законопроект. Наш Президент использовал это право и направил в Мажилис соответствующий законопроект. Обычно предложенные Президентом законопроекты быстро рассматриваются и принимаются. Это очень хорошо. Глава государства поручил законодательно запретить продажу земель сельхозназначения иностранцам, а также юридическим лицам с долей иностранного участия», - сказал Марат Башимов.

По его словам, в некоторых государствах разрешена продажа земли иностранцам.

«В этом вопросе Глава государства в первую очередь уделил внимание национальным интересам нашего народа. В некоторых западных государствах законодательно разрешена продажа земли иностранцам, однако, у нас молодое государство. Земля является одним из самых главных атрибутов государства, поэтому можно сказать, что это одно из главных решений нашего Президента. Это решение соответствует принципам справедливости, открытости», - добавил Марат Башимов.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.



