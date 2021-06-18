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    Марат Азильханов ознакомился с работой этнокультурных центров при АНК Алматинской области

    18 Июня 2021, 10:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Центре обслуживания молодежи Талдыкоргана состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, в ходе которой он ознакомился с работой этнокультурных центров при АНК Алматинской области, молодежного движения «Жаңғыру жолы» и волонтеров, передает МИА «Казинформ».

    Во встрече приняли участие председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР Г. Шойкин, заместитель акима Алматинской области А. Дандыбаев, руководители и члены этнокультурных объединений, молодежь и представители средств массовой информации.

    Одной из главных задач АНК на сегодняшний день является активизация работы молодежного крыла этнокультурных объединений и республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы».

    Марат Азильханов в ходе совещания отметил, что представители этнокультурных объединений и региональных молодежных движений «Жаңғыру жолы» будут включены в состав советов по делам молодежи при акиматах областей, городов и районов.

    О пропаганде государственного языка рассказал главный специалист аппарата Капальского сельского округа Аксуского района, знаток государственного языка, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» Владимир Чепель.

    В ходе встречи председатель областного штаба РМД «Жаңғыру жолы» Руфина Усанова рассказала о проделанной ими работе, а также внесла дополнительные предложения по проведению масштабных мероприятий.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область АНК Рухани жаңғыру Регионы Казахстана
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