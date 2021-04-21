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    Марат Азильханов назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана

    21 Апреля 2021, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Марат Азильханов назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Азильханов Марат Алмасович назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

    Марат Азильханов родился в городе Казалинске Кызылординской области.

    Окончил Карагандинский государственный медицинский университет, лечебное дело (1988); Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, правоведение (2000).

    Трудовая деятельность: врач-хирург, Кызылорда (1988-1992); служба в органах национальной безопасности Республики Казахстан (1992-2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам религий (2011-2013); председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (2013-2014); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016); ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (2016-2018); ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (2018-2019). С апреля 2019 года занимал должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан.

    Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Мінсіз қызмет үшін» 3-й ст. (2003), «Мінсіз қызмет үшін» 2-й ст. (2007), «Жауыпгерлік ерлігі үшін» (2009), юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); Почетной грамотой Республики Казахстан (2001). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2010).

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда АНК Назначения
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