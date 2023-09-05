Марат Аюпов возглавил управление по защите общественных интересов прокуратуры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области назначили начальника управления по защите общественных интересов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, должность занял юрист I класса Марат Аюпов.

Общий трудовой стаж – 15 лет, в органах прокуратуры работает с 2015 года.

М. Аюпов в разные годы занимал должность помощника прокурора Мамлютского, Кызылжарского районов, прокурора, старшего прокурора управления прокуратуры области, начальника отдела прокуратуры города Петропавловска.

С сентября 2020 года по настоящее время работал заместителем начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Северо-Казахстанской области.