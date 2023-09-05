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    19:38, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Марат Аюпов возглавил управление по защите общественных интересов прокуратуры СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области назначили начальника управления по защите общественных интересов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, должность занял юрист I класса Марат Аюпов.

    Общий трудовой стаж – 15 лет, в органах прокуратуры работает с 2015 года.

    М. Аюпов в разные годы занимал должность помощника прокурора Мамлютского, Кызылжарского районов, прокурора, старшего прокурора управления прокуратуры области, начальника отдела прокуратуры города Петропавловска.

    С сентября 2020 года по настоящее время работал заместителем начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Северо-Казахстанской области.


    Теги:
    Прокуратура Назначения Северо-Казахстанская область для mail.ru Правоохранительные органы
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