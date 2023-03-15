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    Марат Ашим назначен начальником Службы протокола Президента РК

    15 Марта 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Михно Дмитрий Леонидович освобожден от должности начальника Службы протокола Президента Республики Казахстан.

    Ашим Марат Кенжегалиулы,13.05.1987 года рождения, закончил Казахский Национальный педагогический университет имени Абая (2004-2010); бакалавр в области международного права; бакалавр экономики и бизнеса, Институт Дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (магистратура) (2009-2010), магистр гуманитарных наук.

    Трудовой стаж:

    Юрист ТОО «Казахстанская Финансовая Корпорация – Service», г.Алматы (08.2008-05.2009);

    Атташе Управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК (05.2009-09.2009);

    Третий секретарь Службы Государственного протокола МИД Республики Казахстан (09.2010-10.2012);

    Референт Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (10.2012-03.2013);

    Эксперт Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (03.2013-0.2014);

    Консультант Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (04.2014-08.2015);

    Инспектор Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (08.2015-05.2017);

    Заведующий сектором Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан (05.2017-04.2018);

    Заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (с 04.2018).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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