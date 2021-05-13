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    Марат Ахметжанов встретился с новым главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане

    13 Мая 2021, 15:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 мая состоялась встреча председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марата Ахметжанова с новым главой Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султан Фолькером Фробартом, передает МИА «Казинформ».

    М. Ахметжанов подробно проинформировал главу офиса ОБСЕ о реформировании уголовного законодательства страны, которое развивается в «двухвекторной» направленности. По его словам, сегодня в стране с одной стороны, снижена репрессивность закона к тем, кто совершает впервые неопасные преступления, с другой, ужесточена ответственность за тяжкие, опасные преступления.

    Как отметил М. Ахметжанов, концепция двухвекторности применяется и к антикоррупционной системе. Так, усиливается превентивная работа, а наказание за коррупционные преступления ужесточается.

    В рамках расширения применения превентивных инструментов за последние годы принят ряд важных законодательных мер. Введен институт отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, восстановлена антикоррупционная экспертиза проектов НПА, изменена система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции, с переходом от фиксированной к диффиренцированной, закреплена обязательность комплаенс-служб в квазигосударственном секторе.

    Говоря о дальнейшем совершенствовании законодательства, председатель Агентства указал, что в настоящее время в стране в соответствии с поручением Главы государства начат постепенный переход на трехзвенную модель уголовного процесса. На первоначальном этапе внедрено согласование с прокурором ключевых процессуальных решений, что, по словам М. Ахметжанова, сократит случаи нарушения прав граждан, а также количество лиц, вовлекаемых в орбиту уголовного процесса.

    В целом, по мнению главы Антикора, проводимая политика приносит свои результаты. Об этом свидетельствует и оценка Казахстана в международных рейтингах. Так, в Индексе восприятия коррупции Казахстан поднялся на 19 позиций (со 133 до 94 места), впервые набрав 38 баллов.

    В завершении встречи собеседники наметили общие «точки соприкосновения» для дальнейшего двустороннего взаимодействия.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ОБСЕ
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