Марат Ахметжанов прокомментировал процедуру возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов прокомментировал процедуру возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При обсуждении в первом чтении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» депутат Ерлан Саиров задал вопрос о мрах по возврату незаконно вывезенного за рубеж капитала.

«Президент дал конкретное поручение. В этой связи наш народ ждет конкретного результата. Во-первых, какие конкретные механизмы существуют в данном законе? Во-вторых, какими компетентными органами ведется работа за рубежом, как долго может продолжаться процесс возврата незаконно вывезенного капитала в Казахстан?»,- спросил Ерлан Саиров.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов отметил, что по данному вопросу должны быть возбуждены уголовные дела.

«Мы должны направить ему (иностранному компетентному органу) заказ на оказание правовой помощи. Должно быть правовое соглашение между обеими сторонами. Мы санкционируем и отправляем соответствующий запрос. В этом контексте правоохранительные органы за рубежом изучают имущество (незаконно добытое). В связи с этим, по нашему запросу должны быть санкционированы дела. После этого при представлении всех доказательств, при уточнении, что они получены незаконным и преступным путем, они имеют возможность вернуть нам (средства) в рамках уголовного процессе в полном объеме», - пояснил глава агентства.

Было отмечено, что процесс возвращения незаконно вывезенного капитала в Казахстан инициирован Генеральной прокуратурой. В рамках этой работы учтены все подходы согласно законодательства.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции.