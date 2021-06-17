Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Марат Ахметжанов принял участие в заседании глав антикоррупционных органов стран ОЭС

    17 Июня 2021, 16:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов принял участие в заседании глав антикоррупционных органов государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Казахстанская делегация приняла участие в четвертом заседании руководителей антикоррупционных органов и омбудсменов стран-участниц Организации Экономического сотрудничества в Ташкенте (Узбекистан).

    Представители антикоррупционных ведомств 10 государств Центральной Азии и Ближнего Востока обсудили вопросы развития антикоррупционной политики и взаимодействия в сфере противодействия коррупции.

    М. Ахметжанов сообщил о проводимых в Казахстане реформах в уголовно-правовой сфере, а также в области противодействия коррупции и цифровизации. Он отметил, что комплекс принятых мер в этих направлениях позволил занять Казахстану в международном рейтинге Верховенства закона 62-е место из 128 государств. По Индикатору контроля коррупции Всемирного Банка Казахстан улучшил свои показатели за два года более чем в два раза.

    Кроме того, за восемь лет Казахстан улучшил свою позицию в Индексе восприятия коррупции (Transparency International) с 133-го до 94-го места.

    Участники мероприятия положительно отметили опыт Казахстана по совершенствованию антикоррупционного законодательства, применению цифровых технологий в сферах уголовного судопроизводства и оказания государственных услуг, а также внедрению трехзвенной модели уголовного процесса.

    В рамках визита состоялись двусторонние встречи М. Ахметжанова с главами антикоррупционных органов Узбекистана и Таджикистана.

    Подписан Меморандум о взаимопонимании с Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан.

    Автор:

    Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка