Марат Ахметжанов принял участие в заседании глав антикоррупционных органов стран ОЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов принял участие в заседании глав антикоррупционных органов государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Казахстанская делегация приняла участие в четвертом заседании руководителей антикоррупционных органов и омбудсменов стран-участниц Организации Экономического сотрудничества в Ташкенте (Узбекистан).

Представители антикоррупционных ведомств 10 государств Центральной Азии и Ближнего Востока обсудили вопросы развития антикоррупционной политики и взаимодействия в сфере противодействия коррупции.

М. Ахметжанов сообщил о проводимых в Казахстане реформах в уголовно-правовой сфере, а также в области противодействия коррупции и цифровизации. Он отметил, что комплекс принятых мер в этих направлениях позволил занять Казахстану в международном рейтинге Верховенства закона 62-е место из 128 государств. По Индикатору контроля коррупции Всемирного Банка Казахстан улучшил свои показатели за два года более чем в два раза.

Кроме того, за восемь лет Казахстан улучшил свою позицию в Индексе восприятия коррупции (Transparency International) с 133-го до 94-го места.

Участники мероприятия положительно отметили опыт Казахстана по совершенствованию антикоррупционного законодательства, применению цифровых технологий в сферах уголовного судопроизводства и оказания государственных услуг, а также внедрению трехзвенной модели уголовного процесса.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи М. Ахметжанова с главами антикоррупционных органов Узбекистана и Таджикистана.

Подписан Меморандум о взаимопонимании с Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан.