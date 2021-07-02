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    Марат Ахметжанов: Цифровизация – залог минимизации коррупционных рисков

    2 Июля 2021, 14:47

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области запускают пилотный проект «Добросовестный подрядчик». Эта информационная система позволит заказчикам усилить контроль, а подрядчиков стимулирует ответственно относиться к своим обязательствам. Проект был презентован председателю Агентства РК по противодействию коррупции Марату Ахметжанову во время рабочей поездки по региону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УВП.

    Совместно с акимом области Женисом Касымбеком глава Антикора посетил Единый координационный центр Senim 109. Служба в круглосуточном режиме принимает жалобы и вопросы жителей области в адрес государственных и коммунальных учреждений. Проект охватил более 300 учреждений. За время работы сюда поступило свыше 200 тысяч обращений.

    Среди аналитических кейсов, которые сегодня реализуются в области, успешно зарекомендовала себя информационная система «Ремонт дорог». На её основе будет запущен пилотный проект «Добросовестный подрядчик». Его основная задача – обеспечить прозрачность и открытость при проведении государственных закупок и получить полную информацию о поставщиках работ.

    «Мы должны применять концепцию «Слышащее государство», о которой говорит наш Президент Касым-Жомарт Токаев, – отметил Марат Ахметжанов. – Любые обращения и жалобы – это индикатор состояния общества. Этого не надо бояться. 31 мая было подписано постановление правительства о проектном управлении, поэтому проект «Добросовестный подрядчик» – это важный шаг вперёд. Государство должно оказывать качественные услуги населению и бизнесу, но и бизнес должен соблюдать свои обязанности перед государством. Если проект покажет свою жизнеспособность, то будет реализован по всей республике».

    В ходе поездки были осмотрены условия работы областного и экономического судов. Для удобства посетителей здесь открыт фронт-офис. Есть зона самообслуживания для свободного пользования «Судебным кабинетом».

    В Карагандинском университете имени академика Е. А. Букетова для Марата Ахметжанова провели экскурсию по Центру обслуживания студентов и сотрудников. Затем глава Антикора встретился с профессорско-преподавательским составом.

    «Караганда – кузница кадров. В наших университетах обучаются будущие управленцы, предприниматели, служащие, – сказал в начале встречи аким области Женис Касымбек. – В целом за годы независимости выросло поколение людей, которые имеют нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции».

    В ходе беседы речь шла о том, что только открытое взаимодействие с населением позволит искоренить коррупцию и вернуть доверие людей к работе государственных органов. Кроме того, для борьбы с коррупцией необходимо объединить силы учёных-исследователей и практиков судебной системы. Нужна адекватная нормативно-правовая база, чтобы отпала необходимость в даче взятки.

    В завершение поездки глава антикоррупционной службы ознакомился с работой Antikor ortalygy, а также встретился с личным составом ведомства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Коррупция Цифровой Казахстан
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