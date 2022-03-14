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    Марат Ахметжанов: Более 12 тысяч граждан допрошены по январским событиям

    14 Марта 2022, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 12 тысяч граждан допрошены по январским событиям. Об этом заявил глава МВД Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сформированы специальные следственно-оперативные группы. Ими допрошены свыше 12 тысяч граждан. Назначены более 2 тысяч экспертиз», - сообщил во время пленарного заседания Мажилиса Марат Ахметжанов.

    По словам министра, изъято большое количество похищенного имущества.

    «На сегодня преданы суду 229 обвиняемых. Уже осуждены 72 лица, из них, 5 – к лишению свободы», - сообщил глава МВД.

    Напомним, по информации МВД, сегодня под стражей находятся 184 подозреваемых, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Суды Мажилис Судебный процесс МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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